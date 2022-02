Gianmaria Antinolfi parla per la prima volta di Belen a Verissimo: «Se avessi avuto più tempo...»

Confessione a cuore aperto da parte di Gianmaria Antinolfi, ospite di Verissimo. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di Belen Rodriguez affrontando per la prima volta il flirt avuto con lei. I due ebbero una liaison poco dopo la seconda separazione da Stefano De Martino e prima della relazione con Antonino Spinalbese. L'imprenditore ha anche parlato di altri amori.

Gianmaria Antinolfi a Verissimo

L'imprenditore ha abbandonato il Grande Fratello autoeliminandosi per questioni di lavoro. «Prima però mi sono preso 10 giorni per riprendermi, ricomincio il 14 febbraio», ha spiegato. Spazio poi ai suoi amori celebri: «Con Dayane Mello è stato veramente brevissimo, anche con Belen è stato abbastanza breve ma molto intenso», ha raccontato.

Gianmaria Antinolfi su Belen Rodriguez

Sulla showgirl argentina ha dichiarato: «La trovo una persona meravigliosa. Empatica, super carismatica, divertente, è stato molto bello sinceramente». «Avevi perso la testa?», gli ha chiesto Silvia Toffanin. «Mi piaceva tantissimo, come fa a non piacerti? Ha un carisma pazzesco, ma non ho avuto il tempo. Io sono innamorato dell’amore, per me è un modo normale trattare una donna in un determinato modo, fa parte di me e della mia educazione, ci vuole gentilezza. Sono stato carino con lei. Sicuramente se avessi avuto più tempo, mi sarei innamorato. Come fai a non innamorarti di lei? La conosci anche tu, ha un carisma pazzesco».

Gianmaria Antinolfi e l'amore

Poi sulla vita sentimentale: «Due volte sono stato innamorato, una volta quando ero giovane. Una storia durata dai 18 ai 23 anni. E l’altra volta dai 28 ai 33. Quei due sono stati i miei due grandi amori». In studio è poi stato raggiunto da Federica Calemme, con cui ha iniziato una frequentazione dentro la casa. L'obiettivo di entrambi è di non correre.

