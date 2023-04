Cecilia Rodriguez: «Mi piace saltare sul letto». La sorella di Belen chiarisce dopo le critiche a quelle foto

di Redazione Web

Un viaggio all'insegna del divertimento per Cecilia Rodriguez, che è volata in California per partecipare al Coachella. C'è stato un piccolo gesto che, negli ultimi giorni, ha però indignato i fan. L'argentina ha pubblicato una serie di scatti, dove è in piedi con un paio di scarpe Autry, e si diverte saltando sul piumone dell'albergo. Gesto che non è passato inosservato, soprattutto ai suoi follower. Per questo motivo, Cecilia ha pubblicato, nelle ultime ore, una serie di video nelle sue Instagram stories dove ha cercato di chiarire questa situazione. Ma, procediamo con ordine.

Sono stati moltissimi i commenti e le critiche relative alla fotografia postata dalla sorella di Belen. «Ho pubblicato questa fotografia mentre stavo andando via dall'albergo ed ero felicissima. Volevo fare uno scatto che rappresentasse la mia felicità in quel momento», ha spiegato Cecilia. «Sinceramente mi piace tantissimo saltare sul letto perché mi ricorda i giochi che facevo con i miei fratelli quando ero piccolina».

Poi, ha aggiunto: «Non penso di essere una ragazza senza educazione o sporca come avete scritto in molti. La verità è che io volevo fare uno scatto che rappresentasse a pieno la mia gioia iperché stavamo appena partendo finalmente per il Coachella e quindi, mi è sembrato carino saltare sul letto con le scarpe».

«Non ho fatto nulla di grave perché le lenzuola si cambiano sempre. Siate più sereni e divertitevi anche voi», ha concluso Cecilia.

