Belen rompe il silenzio su Bruno Cerella: «Sono single, il resto tutte dicerie»

Belen è stata al centro del gossip per tutte le ultime settimane e questo perché i suoi fan si chiedevano se non avesse già "rimpiazzato" Elio Lorenzoni con Bruno Cerella. I due, infatti, sono stati paparazzati in atteggiamenti molto complici. Gli sguardi, i sorrisi e gli abbracci scambiati avevano fatto pensare a una nuova frequentazione.

Belen Rodriguez rompe il silenzio

A rompere il silenzio sul suo nuovo presunto flirt è proprio la showgirl argentina. Belen ha smentito di avere una storia con Bruno Cerella proprio in un commento sotto un post Instagram. Una follower le ha scritto che per "guarire" davvero avrebbe dovuto pensare di ripartire da se stessa e non di lanciarsi tra le braccia di un altro uomo. Quindi, Belen le ha risposto in modo molto veloce e conciso: «Io sono single, il resto sono solo dicerie».

Belen Rodriguez e la "singletudine"

Rodriguez, quindi, starebbe vivendo la sua "single era" e, stando a quanto pubblica sui propri profili social, sarebbe davvero serena e felice.

