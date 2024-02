Belen: «Ricreazione d'amore», tra le amiche (che ti salvano) e gli sguardi di intesa con Bruno Cerella

Belen, ultimamente, è stata una delle protagoniste indiscusse del gossip e della cronaca rosa. Dopo la fine brusca della sua storia d'amore con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni (al quale, qualche tempo fa, a Domenica In dichiarò quasi amore eterno), la showgirl non ha più parlato della propria situazione sentimentale. La mamma di Santiago e Luna Marì, tuttavia, sarebbe già impegnata e il suo nuovo flirt porterebbe il nome di Bruno Cerella, il cestista che gioca con la Blu Basket, squadra di Treviglio, a Bergamo. Anche lo sportivo è argentino ma con cittadinanza italiana e anche Bruno, come Belen, sarebbe un grande appassionato di arte. Insomma, tutto farebbe pensare a una grande intesa tra i due.

Nonostante le voci di una nuova storia continuino a farsi sempre più fitte anche sui social, al momento la showgirl non conferma né smentisce e preferisce dedicarsi alle sue amiche.