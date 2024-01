Belen senza filtri, la buonanotte senza trucco incanta i fan: «Sei bellissima». Il mistero di Elio Lorenzoni

di Redazione Web

Belen è ritornata dalle sue vacanze in Argentina già da qualche giorno e ha approfittato del suo periodo di relax per ricaricarsi e ritrovare la serenità che ha tanto cercato e voluto. Con lei sono partiti anche i figli, Santiago e Luna Marì, accompagnati dal nuovo compagno di mamma, Elio Lorenzoni che, tuttavia, non si è più visto nelle storie di Belen dal giorno del ritorno in Italia, scatenando la curiosità dei fan.

Belen, al naturale

Belen ha condiviso un video con i suoi fan in cui si mostrava totalmente al naturale, senza trucco e augurava la buonanotte a piccoli e grandi, mandando un bacio. Alcuni utenti hanno commentato la bellezza della showgirl argentina che, anche senza trucco riesce ad incantare, mentre altri si sono soffermati sull'assenza di Elio Lorenzoni dalle storie di Belu. Che fine avrà fatto? Probabilmente l'imprenditore sarà impegnato a lavoro e quindi non avrà tempo per Belen, ma per adesso non ci sembrerebbe essere una crisi, solo molti impegni lavorativi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Gennaio 2024, 09:05

