Belen: «Sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo»

«Non intendo vivere una vita facile senza scomodarmi, non intendo accontentarmi, non intendo far finta di non vedere, di non sentire, perché sento i miei sensi risvegliarsi dopo un inestimabile letargo», ha scritto Belen in un post molto esplicito. Dopo settimane di silenzi che avevano fatto preoccupare i suoi follower, e un ipotetico ricovero in una clinica di Padova, da qualche tempo Belen Rodriguez si mostra nuovamente molto attiva sui social, non nascondendo più la sua relazione con il manager Elio Lorenzoni e scrivendo diversi messaggi che la vedrebbero in grande ripresa.

Andiamo a leggere cosa ha scritto la showgirl argentina.

Lo sfogo di Belen

«Non intendo sventrare il mio sentiero burlandomi di quelle facce mascherate che balbettano ignoranza - aggiunge cripticamente la showgirl argentina, postando su Instagram insieme allo scritto una foto di due cavalli, uno nero e uno bianco, in atteggiamento tenero -, rido forte senza spostare lo sguardo, tutto quanto in me sorride, e non intendo fermarmi».

Il nuovo post di Belen è uno sfogo contro chi per settimane l'ha criticata dopo ogni sua scelta, dal silenzio social, alla fuga in montagna: c'è sempre un motivo per commentare la sua vita, ma lei non ha più intenzione di dare peso alle voci e al gossip, adesso pensa solo a stare bene con Elio Lorenzoni e i suoi figli.

