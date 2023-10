Belen e Elio Lorenzoni, il sospetto delle fedi al dito: lei commenta così

di Redazione Web

Belen Rodriguez è tornata in montagna con il suo compagno Elio Lorenzoni, dopo aver trascorso alcuni giorni insieme ai suoi figli Luna Marì e Santiago. L'amore per la montagna è stata una recente scoperta, arrivata forse con Elio che le ha fatto assaporare l'aria fresca e la pace, lontana dal brusio di una città rumorosa come Milano.

Belu ha condiviso molti scatti insieme al fidanzato e i fan hanno notato immediatamente una fede all'anulare dei due. Che la coppia sia ad un passo dal matrimonio o che si siano addirittura già sposati?

Belen sarebbe "teoricamente" ancora sposata a Stefano De Martino, ma il divorzio, con gli ultimi aggiornamenti di legge, sembrerebbe essere diventata una pratica molto veloce.

La showgirl argentina, intanto ha risposto ad alcuni commenti sotto al suo post su Instagram.

Belen, la fede al dito non è come sembra

Belen ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti della sua fuga d'amore in montagna con Elio Lorenzoni e tra questi, i fan hanno notato immediatamente le fedi al dito.

«Vuole farci notare la fede che porta al dito, evviva gli sposi!» ha commentato una fan, ma la showgirl ha voluto precisare subito che: «State fuori! La fede è argento».

Nessun matrimonio già celebrato, quindi, per i due, ma Belen non ha smentito le voci su una possibile volontà da parte dei due di sposarsi.

Nonostante i due si frequentino da pochi mesi, si conoscevano già da oltre 10 anni...

