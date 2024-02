Belen, la crisi con Elio Lorenzoni e la frecciatina dalla Scozia: «Mi piace viaggiare, non scappare»

di Dajana Mrruku

Cartoline dalla Scozia. Con qualche foto e una lunga poesia su Instagram, Belen ha mandato aggiornamenti dal suo viaggio. E (molto probabilmente) una frecciatina a chi l'ha accusata di essere scappata dopo le voci sulla presunta rottura con Elio Lorenzoni. Da donna libera che ha preso la sua vita in mano, la showgirl sembra voler mettere a tacere queste voci. E lo fa con dei versi in cui scrive ciò che le piace e ciò che non le piace.

Lo sfogo di Belen

Belen non è scappata, le piace semplicemente viaggiare e, forse, questa "fuga" le serve anche per ritrovare se stessa, dopo che le voci sulla presunta crisi con Elio Lorenzoni si fanno sempre più insistenti.

«Mi piace viaggiare non mi piace scappare

Mi piace parlare non mi piace chi sparla

Mi piace ascoltare i silenzi e chi rispetta le pause

Mi piace la gente seria non mi piacciono i burloni

Mi piace ballare chi si ferma é perduto

Mi piace mangiare non mi piace la dieta

Mi piace la gente che ride anche con le lacrime dentro gli occhi

Mi piace chi sogna non mi piace chi ha smesso di farlo

Mi piace la gente coraggiosa che non si arrende mai

Mi piacciono i patti chiari per le amicizie lunghe

Mi piace la generosità non mi piace la gente taccagna

Sopratutto detesto chi barata la sua anima per convenienza

Mi piace confessarmi non mi piacciono i segreti

Mi piace la gente fiduciosa mi piace la gente visionaria

Mi piace la gente gentile mi piace la gente comprensiva

Mi piace il perdono

Mi piace chi non porta rancore per sempre

Mi piace corinzi tredici

Mi piace chi mette l'amore al primo posto

Non mi piacciono i dieci comandamenti

Non mi piacciono ne i ricatti ne l'abuso di potere

Non mi piace chi ti sminuisce

Non mi piace chi punta il dito

Non mi piacciono i pregiudizi provinciali

Non mi piace la gente senza attributi

Ne i codardi ne li adulatori

Non mi piacciono i fanatici ne i truffatori

Mi piace chi si mette in discussione

Mi piace l'umiltà

Mi piace chi non scorda le propri radici

Mi piace chi si ferma a leggere i miei occhi

Mi piace chi ama i genitori

Chi va a trovare ancora i nonni.

Mi piacciono le donne che fanno le notti in bianco ogni sera con i loro bambini

Mi piace chi mette al primo posto i figli

Mi piace chi si fida a prescindere rischiando di perdere tutto

Chi da una seconda possibilità e anche una terza

Mi piace chi ti dice le cose fuori da i denti anche quando fanno male

Sopratutto quando fanno male

Mi piace chi cambia idea

Mi piace chi non cerca il consenso altrui ma il proprio consenso

Mi piace la coerenza mi piace il rispetto per il prossimo

Mi piacciono le carezze non mi piace chi volta le spalle

Mi piace la lealtà non mi piace chi tradisce

Non mi piace chi tradisce se stesso

Non mi piace chi ha paura di guardarsi dentro

Non mi piace chi non vuole vedere

Non mi piace chi cerca il successo il successo è qualcosa che è già successa

Mi piace chi fa succedere cose

Mi piacciono un sacco di cose si!

Ma sopratutto mi piace un sacco

Aver imparato a dire no.

Maria Belen

Scozia, Greywalls

Sabato 3 febbraio 2024».

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Febbraio 2024, 13:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA