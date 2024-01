Belen ricomincia dalla danza e dalla passione per Mare Fuori. Il mistero di Elio Lorenzoni continua: «Dov'è?»

Il mattino ha l'ora in bocca per Belen Rodriguez che è sveglia già dalle 6 per la sua lezione di danza classica che ha ripreso dal suo ritorno in Italia, dopo il viaggio in Argentina con i figli Santiago e Luna Marì, e il fidanzato Elio Lorenzoni.

Ultimamente le voci su una presunta rottura tra i due si stanno facendo sempre più intense, ma per adesso nessuna conferma (né smentita) da parte dei diretti interessati e Belen preferisce ricominciare da se stessa, dalle sue passioni e da... Mare Fuori.