Belen, svelato il motivo della fine della relazione con Elio Lorenzoni: «Dovevano andare a Dubai, ma lei è scappata in Scozia»

La fine della storia d'amore tra Belen ed Elio Lorenzoni sta facendo discutere tutti, nonostante non sia ancora stata confermata dai diretti interessati. Sembra ormai cosa certa, vista anche la fuga della showgirl argentina in Scozia, da sola. Le prime discrepanze tra Belen ed Elio ci sarebbero state al ritorno dal loro viaggio dall'Argentina e, dopo che lui ha preso parte a una festa in un club da solo, lei avrebbe deciso di volare via, letteralmente.

Durante la puntata di La Vita in Diretta, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, ha aggiunto nuovi dettagli sulla rottura.