Belen e Elio Lorenzoni, tira già aria di crisi? Il dettaglio: «Ha tolto l'anello»

di Dajana Mrruku

La storia d'amore tra Belen e Elio Lorenzoni è già giunta ai titoli di coda? La coppia era volata in Argentina, patria della showgirl, per trascorrere insieme alla famiglia di lei il capodanno. Non solo i suoceri, con loro c'erano anche i fratelli Cecilia e Jeremias con i rispettivi compagni e i figli di Belu, Santiago e Luna Marì.

Eppure, dal momento del ritorno a casa in Italia non si hanno più avuto notizie di Elio dalle storia Instagram di Belen, dove era solito comparire spesso. Che ci sia aria di crisi dopo il riavvicinamento di Belu e Antonino Spinalbese? Oppure la famosa chiamata a Sonia Bruganelli (per chiedere la natura del rapporto tra lei e Spinalbese) ha infastidito Elio?

Gli indizi

I fan hanno iniziato a pensare che Belen ed Elio possano essere in crisi in seguito all'assenza dell'uomo dalle storie Instagram di lei, ma non è l'unico indizio.

La showgirl argentina, infatti, avrebbe tolto l'anello di fidanzamento regalatole da Elio come promessa di matrimonio e, sempre nelle sue storie Instagram ha scattato un selfie in cui fa le corna con la mano. Che sia una frecciatina? Un indizio (a cui ha abituato i suoi fan)? o semplicemente una coincidenza?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Gennaio 2024, 20:55

