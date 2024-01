Belen, reazione «delusa» dopo la presunta rottura con Elio Lorenzoni

La storia d'amore tra Belen e Elio Lorenzoni sarebbe arrivata a un nodo, un momento di coppia molto delicato. C'è chi parla già di separazione, soprattutto dopo gli ultimi avvistamenti dell'imprenditore bresciano a una festa in compagnia di un'altra ragazza, mentre altri pensano sia solo l'ennesima crisi momentanea che si risolverà in poco tempo.

La showgirl argentina, tuttavia, sta mandando i suoi messaggi neanche troppo velati sulle sue storie Instagram per far capire a Elio come si sente in questi giorni.

Andiamo a scoprire cosa sta succedendo tra i due.