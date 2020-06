Belen Rodriguez toglie la fede nuziale dal dito, cosa sta succedendo con Stefano De Martino?

Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino, ecco chi è il ragazzo che è sempre con lei e Santiago

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Giugno 2020, 17:07

. Pare che la crisi tra lei esia sempre più seria e ai fan non sono sfuggiti una serie di dettagli, a partire dai post sempre meno frequenti su Instagram insieme, fino addirittura alla fede al dito che non c'è più.L'ultimo post dell'argentina con il marito risale al 30 marzo, quando i due si sono mostrati in un video in cui facevano boxe insieme. Forse quello doveva essere spia di qualcosa? Probabilmente no, ma certo ora i due sembrano essere almeno fisicamente distanti ormai da un po' e stando ai recenti post di Belen le cose non sembrano andare bene. Qualche giorno fa aveva confermato di non essere in un periodo felice della sua vita, forse riferito a una crisi nata con Stefano dopo delle foto che la ritraevano insieme ad Andrea Iannone e al fratello Jeremias Rodriguez.Mentre vive questo momento di difficoltà la Roriguez continua a coinvolgere i followers nella sua vita e pochi giorni fa si è mostrata con in braccio il figlio di una sua amica. Poco prima, in una storia, aveva mostrato la mano, senza la fede all'anulare, ma all'indice. Che sia un messaggio per Stefano?