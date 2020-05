Belen Rodriguez, Stefano De Martino e la crisi: «Quella sfuriata sentita da più di un inquilino...»

Belen Rodriguez

Stefano ha lasciato Belen? La showgirl racconta la sua verità

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Maggio 2020, 17:16

sono in crisi. Dopo le indiscrezioni uscite su stampa e web, la stessa showgirl argentina ha confermato sui social il momento difficile, stupendo i follower per via del fatto che, una volta ritrovati dopo una lunga separazione, sembravano più uniti di prima. I motivi dell’addio sono ancora misteriosi, ma sembra proprio che il lockdown abbia dato una grossa mano, portandoli a litigare.E’ il settimanale “Oggi” che ha ricostruito il pre crisi, che nasce appunto con la Fase Uno che “ha imposto la vicinanza e non ha lasciato né vie di fuga né bolle di intimità per aggiustare o cicatrizzare le liti”. Gli scontri sembra siano continuati: “L’apice – continua il settimanale - è una discussione accesissima nelle viscere del bel palazzo di zona Moscova in cui abita la coppia”. Poi Stefano si è dovuto allontanare: “A fine aprile, infatti, tre giorni dopo la sfuriata intercettata da più di un inquilino, Stefano scende a Napoli per lavoro, e né dà triste annuncio nelle sue Stories. Da lì si interrompono le comunicazioni”.Il 21 maggio rientra a Milano, ma rivede la moglie solo il 23: “Fa un salto a casa, saluta Santiago, torna dai genitori, carica all’inverosimile la sua Mini e prende l’autostrada del Sole, direzione Napoli”, mentre il giorno dopo la rodriguez è andata a cena col fratello Jeremias e poi è stata raggiunta da Iannone, facendo iniziare il gossip…