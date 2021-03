Belen Rodriguez, trentesimo Tapiro d'oro per la festa senza mascherine: «Ecco cos'è sucesso»

di Danilo Barbagallo

Per Belen Rodriguez il trentesimo Tapiro d’oro da parte di Striscia la notizia. Valerio Staffelli ha consegnato il trentesimo Tapiro d’oro a Belen Rodriguez per le polemiche a seguito della sua presenza a una festa molto affollata per l’inaugurazione di un locale a Milano.

BELEN RODRIGUEZ, IL TAPIRO D'ORO DEI RECORD

Assembramento di centinaia di persone senza mascherina, scatenate nel ballo, per l’inaugurazione di un locale a Milano a cui era presente anche Belen Rodriguez col fidanzato Antonio Spinalbese. Valerio Staffelli ha consegnato a Belen Rodriguez il trentesimo Tapiro d’oro e lei ha dato la sua versione dei fatti: “Sono andata all’inaugurazione di un locale di un caro amico – ha dichiarato al microfono dell'inviato di "Striscia la notizia" - Aveva tutti i permessi, era in un open space di 600 mq e quando sono arrivata per pranzo c’era circa 70 persone. Ho tolto la mascherina solo per fare delle foto. All’inizio eravamo in pochi e io non ho visto la folla perchè ce ne siamo andati via prima. A testimonianza il fatto che circolano diversi video con persone che ballano scatenate e se ci fossi stata sicuramente l’avreste visto. Io faccio tutte le mie stories da casa da quando c’è il covid, non faccio fatica a rimanere nel mio appartamento”.

Belen Rodriguez, con 30 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, è la più “attapirata” della storia di Striscia la notizia, seguita da Rosario Fiorello (25) e Antonio Cassano (15).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Marzo 2021, 17:03

