Belen alla festa senza mascherina: follie a Milano prima del ritorno all'“arancione”. La showgirl nella bufera VIDEO

Belen Rodriguez nel mirino dei social per aver partecipato a una festa senza mascherina nell'ultimo weekend in zona gialla a Milano. Le polemiche che hanno travolto il rave in Darsena hanno toccato anche l'evento organizzato tra le mura dell'ex scalo ferroviario di Lambrate. Come riporta il Messaggero, a firma di Marco Pasqua e con foto e video in cui balla, la showgirl argentina avrebbe violato le regole contro il Covid-19.

Belen Rodriguez a una festa senza mascherina

Un'ingenuità commessa in un momento d'oro della sua vita. Belen è sempre più innamorata di Antonino e aspetta una bambina che si chiamerà Luna Marie. Non curante delle critiche ha anche pubblicato le foto probabilmente scattate nella location discussa. Il post raggruppa una serie di immagini di coppia tra abbracci e scambi di sguardi complici.

Belen Rodriguez nella bufera

La partecipazione alla festa senza mascherina nell'ultimo weekend di zona gialla però ha attirato le critiche sui social. Belen è finita nella bufera ed è stata presa di mira, ma è troppo presa dalla sua vita privata per preoccuparsene. «Quanto mi piace passare la mia vita con te», la didascalia al post inequivocabile.

La replica

«Ma quale festa? Io non ho visto niente, non c'era nessun ballo! Io sono entrata, mi sono presa un bicchiere di vino e mi sono fatta una bella foto che poi ho postato su Instagram. Il locale che poi è un ristorante è un capannone gigante, eravamo tutti distanziati e siamo entrati tutti con la mascherina. Io ho avuto il Covid e so cosa significa e non mi metterei mai ammassata in mezzo alla gente». Così all'Adnkronos Eliana Michelazzo sulle polemiche social che si sono scatenate dopo l'uscita di alcuni video che ritraggono gente ammassata e senza mascherina che balla all'interno di un nuovo spazio inaugurato sabato scorso nell'ex scalo ferroviario a Lambrate, il 'Sanctuary Milan', locale gemello di quello che si trova a Colle Oppio, a Roma, e dove è stata “pizzicata” anche Belen insieme al fidanzato Antonio Spinalbese da cui aspetta un figlio. «Ho visto, Belen con il suo fidanzato - racconta l'influencer ed ex agente di Pamela Prati- era seduta su un grande divano ed era molto tranquilla e lontana da tutti perché so che è incinta. Non l'ho mai vista stare in mezzo alla gente - dice categorica - sono stata lì circa quaranta minuti poi lei dopo appena dieci minuti si è alzata e se ne è andata via». «Io stavo lì perché sono stata invitata da degli amici - prosegue la Michelazz o- c'era della musica ma non era certo quella da discoteca e se ti alzavi c'era la sicurezza che ti faceva sedere immediatamente. Ero con un'amica, finché ci sono stata io non ho visto nulla», ribadisce l'influencer.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Marzo 2021, 11:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA