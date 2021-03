Belen incinta , Santiago vede l'ecografia della sorella per la prima volta. La reazione del bimbo spiazza tutti. Oggi, la showgirl argentina ha postato su Instagram la foto della piccola Luna Marie in arrivo. La tenera immagine ha fatto subito il giro del web e in tanti hanno notato la somiglianza della bimba in arrivo con mamma Belen.

Ad accompagnare la showgirl dalla ginecologa, il figlioletto Santiago (nato dall'amore con Stefano De Martino) e il fidanzato Antonino Spinalbese. Mamma Belen illustra a Santi l'ecografia della bimba: «Quella è la testa, è ripresa dall'alto...». Santi, probabilmente emozionato per l'imminente arrivo, sdrammatizza con una battuta: «Ma è uno scheletro...». La showgirl risponde tenera: «Ma no, quello è il profilo e quella la manina... Che amore». Poi, il momento emozionante del battito.

A intenerire i fan, anche il rapporto tra Santiago e Antonino Spinalbese. Il bimbo parla all'orecchio al fidanzato di Belen e insieme commentato l'ecografia. Poi, i due maschietti si scambiano il cinque. Il conto alla rovescia per l'arrivo di Luna Marie è partito.

