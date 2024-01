Belen nel deserto, silenzi e spazi infiniti dopo la frecciatina social: «La vera nobiltà è…»

di Cristina Siciliano

Argentina, famiglia e senso di libertà. Inizia così il 2024 per Belen, che nelle ultime ore si sta godendo il suo viaggio insieme ai suoi figli Santiago, Luna Marì e il suo nuovo amore, Elio Lorenzoni. La showgirl infatti, sembra essersi ripresa dal brutto momento che ha attraversato nell'ultimo periodo. Dopo l'ennesima rottura con Stefano De Martino, Belen oggi sembra essere rinata. E lo dimostrano le foto e i video che la showgirl argentina sta pubblicando nelle sue Instagram stories: tra questi anche l'esperienza della family nel deserto; d'altronde per la mente, l'effetto detox del silenzio e degli spazi infiniti è incomparabile.

La frecciatina social

Un viaggio nel deserto non è un'avventura banale.

«Non c'è nulla di nobile nell'essere superiore a qualcun altro. La vera nobiltà è essere superiore a chi eravamo ieri». Sono queste le parole di un post della pagina Instagram di Jameslucasit, che la showgirl ha condiviso nelle sue Instagram stories.

E subito dopo non è passato inosservato un video di Belen mentre corre nel deserto in bikini. Dimostrazione che, il senso della libertà e dell'amore per la showgirl, sono gli unici ingredienti per staccare la spina e ricominciare dalla sua vita.

