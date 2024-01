Fine dell'anno scoppiettante per Belen Rodriguez. La showgirl argentina ha deciso di vuotare il sacco, così dopo l'intervista-verità rilasciata a Domenica In qualche giorno fa, Belen conferma le voci sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Lo ha fatto rispondendo ad un commento di un fan particolarmente curioso: «Confermo». Una sola parola che pesa come un macigno.