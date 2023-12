Belen in Argentina, la passeggiata a cavallo con Elio, Santiago e tutta la famiglia: il tenero video social

di Cristina Siciliano

Spensieratezza, gioia e tanto amore. Finalmente Belen è tutta sorrisi e si sta godendo qualche giorno di tranquillità in Argentina insieme a tutta la sua famiglia e i suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Tra i presenti anche la sorella Cecilia e il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni.

Belen attivissima sui social si sta godendo un clima tiepido della sua Argentina e sta trascorrendo le giornate all'insegna del divertimento, tra i bambini che giocano a pallone e si divertono in piscina e gli adulti intenti ad organizzare grigliate all’aria aperta. E proprio nelle ultime ore la showgirl ha pubblicato una serie di video e foto nelle sue Instagram stories che mostrano la passeggiata a cavallo insieme ai suoi figli, alla sua famiglia ed Elio Lorenzoni.

Nei periodi di stress il cavallo può essere un vero amico silenzioso che non giudica.

Foto e video che mostrano come Belen si sia ripresa alla grande dal suo «crollo emotivo e fisico» e sul suo volto finalmente è tornato il sorriso. Probabilmente il merito è dovuto anche al suo nuovo amore, Elio Lorenzoni e all'amore della sua famiglia. Oggi, la showgirl ed Elio (che si conoscono da 12 anni), si stanno godendo il loro amore in giro per il mondo.

