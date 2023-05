Virginio Simonelli (ex vincitore di Amici): «Sono gay, ma non chiamatelo coming out»

di Redazione Web

Virginio Simonelli, vincitore della decima edizione di Amici nel 2011, durante un'intervista ha raccontato di aver presentato il suo compagno come tale a tutte le persone a lui vicino, confidando di non aver mai voluto nascondere la sua omosessualità. «Sono gay ma non chiamatelo coming out», ha sottolineato il cantante durante un'intervista a Vanity Fair.

«Sono gay e non l'ho mai nascosto»

«Sono gay ma non parliamo di coming out, un concetto per me superato. Si deve naturalizzare, a fare in modo che tutto faccia parte del quotidiano, vivere le cose con spontaneità. Questo aspetto della mia vita non l'ho mai nascosto, semplicemente non ne ho mai parlato per riservatezza», ha spiegato Virginio Simonelli durante l'intervista.



Il cantante ha poi rivelato di aver avuto due frequentazioni importanti. «Ne ho avute due di relazioni importanti nella mia vita.

