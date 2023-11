Elena D’Amario, stoccata ad Alessandra Celentano: «Chi nulla sa vuole insegnare»

di Cristina Siciliano

L'ultima puntata del pomeridiano di Amici ha regalato al pubblico molte emozioni, importanti ospiti e qualche immancabile discussione. Tra le esibizioni, compiti e sfide i ragazzi hanno messo alla prova le loro abilità. Tuttavia, sembrerebbe proprio che Alessandra Celentano non abbia intenzione di smettere di criticare Nicholas, l'allievo di Raimondo Todaro.

Secondo la maestra, Nicholas ha dei limiti tecnici rispetto agli altri ballerini presenti nella scuola. Questa volta, però, il commento di Alessandra Celentano è riuscito a scatenare la rabbia della professionista Elena D'Amario. E non solo. Anche dopo la puntata, a distanza di 24 ore della messa in onda, la professionista ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con una didascalia a corredo in riferimento a quanto è accaduto durante la puntata di Amici. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

«Chi tanto sa tace, chi sa parla pochino, chi sa pochino tanto parla, chi nulla sa vuole insegnare, chi tutto sa insegna - ha scritto Elena D'Amario a corredo del post Instagram -.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Novembre 2023, 09:41

