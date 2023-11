Amici, Samuspina lascia la scuola dopo due settimane: «Non è la mia strada»

di Redazione Web

Momento di sconforto per Samuspina che ha deciso di abbandonare la scuola di Amici. L'allievo di Anna Pettinelli ha trovato il sostegno di Maria De Filippi che ha spiegato nel dettaglio il motivo per il quale il cantante ha preso questa decisione. Samuspina si è presentato nello studio vuoto davanti ad Anna Pettinelli e alla vocal coach Laura. Inizialmente a parlare è il 23enne ed ha cercato di spiegare soprattutto alla sua insegnante, che tanto ha voluto averlo della sua squadra, da cosa nasce questa sua crisi: «Ci sono dei momenti in cui non mi sento nel contesto giusto». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Samuspina

«Io quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di voler far capire alle persone chi sono - ha sottolineato Samuspina -.

A continuare il discorso è stata Maria De Filippi che ha cercato di spiegare meglio il messaggio dell'allievo. «Questo non gli consente di essere concentrato su ciò che gli piace - ha sottolineato la conduttrice -. Lui riconosce l'importanza dello studio e vuole studiare. Ma riconosce il disagio che prova ogni settimana qui. La sua è una generazione che nasce sui social e che pubblica sui social le proprie canzoni, anche senza avere una casa discografica e senza aver studiato».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA