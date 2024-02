Amici, al serale Petit, Lucia e Mida. Ma Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli litigano

di Redazione web

All'interno della scuola di Amici è tempo di valutazioni: i professori del talent show più famoso d'Italia stanno decidendo chi portare o meno al serale. La fase finale del programma condotto da Maria De Fillippi, tuttavia, non è per tutti e questo è il motivo per cui, ultimamente, gli aspiranti cantanti e ballerini sono sotto esame in continuazione. Durante la puntata di domenica 25 febbraio sono state assegnate altre tre maglie d'oro (a Petit, Lucia e Mida) che sono il pass per il serale che comincerà il prossimo 16 marzo. Se da una parte c'è chi resta, dall'altra parte c'è chi va come Malia che è stato eliminato. Il talent è entrato in una delle sue fasi più calde e, infatti, alle volte i professori non sono d'accordo. È il caso di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Gli allievi verso il serale

Gli allievi all'interno della scuola di Amici sono costantemente sotto esame, soprattutto adesso che il serale è alle porte. Rudy Zerbi, subito dopo le sfide in cui gli allievi di canto sono stati valutati da Fiorella Mannoia e Fabrizio Moro, ha chiamato il cantante Malia al centro dello studio e gli ha spiegato i motivi per cui non avrebbe potuto dargli la maglia del serale e per i quali lo stava eliminando. Subito dopo il prof ha chiamato Petit e lo ha fatto esibire sulle note di due pezzi. Al termine della performance, Rudy ha detto: «Per me tu vali tanto, ti impegni sempre molto, lavori sodo e a testa bassa. Ecco perché la maglia del serale è tua».

Poi, è stata la volta della ballerina Lucia che è sempre piaciuta ai professori di ballo e, proprio per questo, si è guadagnata la felpa d'oro.

La discussione tra Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini

Pettinelli e Cuccarini non hanno mai condiviso la stessa opinione in merito al percorso di Mida. Per questo, si sono scontrate anche domenica 25 febbraio. La speaker non pensa che il ragazzo si meriti di essere al serale. Lorella, però, crede che il cantante abbia un grande talento e, infatti, ha risposto: «Mi dispiace per te Anna ma il tempo dei compiti è finito... perché ora, assegnerò altre mansioni a Mida che per me merita davvero il serale».

