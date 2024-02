Amici, Rudy Zerbi elimina Malia: «Scrivi bene ma ti elimino». Lui si commuove, ma Maria de Filippi confessa: «Ti hanno notato fuori»

di Redazione web

Il serale di Amici è sempre più vicino e i professori stanno decidendo a quali allievi assegnare la maglia d'oro, ovvero il pass per la fase finale del programma. Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno selezionato vari cantanti che metteno sotto esame e valutano ogni settimana. I giudici, che cambiano di puntata in puntata, valutano gli allievi e le allieve del talent e in questo modo viene redatta una classifica, che sta diventando sempre più importante, dato che, il serale comincerà il 16 marzo prossimo.

Proprio analizzando la graduatoria, Zerbi ha spiegato a Malia il motivo per cui lo ha eliminato dalla scuola di Amici precludendogli la possibilità di esibirsi al serale: «Ti elimino dalla scuola».

Il discorso di Rudy Zerbi

Zerbi, insieme ai colleghi e alle colleghe deve decidere a chi assegnare la tanto bramata maglia del serale. La fase finale del programma prevede "posti" limitati e non c'è, ovviamente, spazio per tutti. Ecco perché, in questi ultimi giorni, gli allievi stanno dando il meglio di sé per accaparrarsi un posto. Il prof ha cominciato il suo discorso in questo modo: «Malia potresti scendere?». Il cantante, quindi, si è avvicinato al banco dei professori.

La sorpresa per Malia

Sulle prime Malia si è mostrato molto dispiaciuto della decisione presa dal suo prof di riferimento ma, poi, ha aggiunto: «Io ho dato il massimo, ce l'ho messa tutta e continuerò a farlo anche fuori. Spero di tornare un giorno nelle vesti di ospite perché vorrà dire che ho fatto qualcosa di buono».

Maria De Filippi, quindi, è intervenuta rivolgendosi a Malia, al quale ha detto: «Guarda, a volte le dinamiche del programma portano a fare delle scelte ma quello che ti posso dire è che, comunque, sei già stato notato da fuori perché Madame mi scrive sempre e molto entusiasticamente che le piace tanto ciò che scrivi e fai». Il cantante ha sorriso quasi commosso.

