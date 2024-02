Verissimo, Lorella Cuccarini dopo Sanremo: «Ho attraversato momenti bui, Maria De Filippi mi ha fatto ricominciare una nuova vita»

di Cristina Siciliano

La puntata di Verissimo ha aperto le porte a Lorella Cuccarini, reduce dal successo di Sanremo. La coach di Amici è stata intervistata da Silvia Toffanin ed ha parlato di questo momento magico che sta attualmente vivendo. Un confronto aperto e sincero che ha dato al pubblico l’opportunità di conoscere meglio l’artista dietro alle luci della ribalta. «Ho attraversato dei momenti bui ma la mia famiglia è sempre stata molto unita - ha sottolineato Lorella -. Io e mio marito Silvio ci amiamo con tutti i nostri difetti».

Le parole di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini ha colto subito l'occasione per ringraziare pubblicamente Maria De Filippi. «Sono contenta, un po' stanca ma sto davvero bene - ha sottolineato Lorella Cuccarini -. Voglio ringraziare Maria De Filippi perché mi ha dato la possibilità di ricominciare una nuova vita».



Il ricordo di mamma Maria

«Mi rimane quel ricordo e quell'affetto di mamma - ha sottolineato Lorella Cuccarini -.

«Il legame con Angelina Mango»

Angelina Mango è stata la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo e Lorella Cuccarini non smette di celebrare il suo successo. «Per me Angelina è una vera forza e l'ho sempre saputo. Io ho vissuto una doppia felicità con lei ma come di tutti i ragazzi della scuola di Amici perché per me è sempre una grande soddisfazione. Io vivo i ragazzi di Amici come se fossero miei figli».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA