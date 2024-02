Massimiliano Gallo papà bis, è nata la figlia Artemisia: è la prima con la moglie Shalana Santana

di Cristina Siciliano

Massimiliano Gallo è papà bis. L'attore napoletano ha annunciato sul suo profilo Instagram la nascita della sua prima figlia con la moglie Shalana Santana. Lo scorso ottobre, Massimiliano Gallo aveva annunciato la lieta notizia della gravidanza con un post condiviso su Instagram: nella foto insieme alla moglie era impossibile non notare il pancino in crescita. Oggi entrambi hanno condiviso su Instagram la foto del cartellino dell'ospedale con i dati anagrafici e clinici della piccola, in cui si leggono il nome dato dalla coppia alla figlia -Artemisia - e la data e l'ora di nascita, avvenuta il 19 febbraio 2024 alle 12.31. La primogenita della coppia pesa 3 chili e 860 grammi e misura 52 cm.

Massimiliano Gallo e Shalana Santana

Massimiliano Gallo e Shalana Santana si sono conosciuti pochi anni fa e nel dicembre 2022 hanno festeggiato il loro matrimonio.

«Io e Shalana ci siamo sposati il 3 dicembre del 2022 - aveva raccontato Massimiliano Gallo a Verissimo -. Abbiamo fatto un matrimonio molto intimo, c'erano solo mia figlia Giulia, e Leon, il figlio di mia moglie. La sera stessa avevamo due spettacoli teatrali, quindi abbiamo fatto un pranzo veloce e siamo andati a teatro. Volevo sposarmi perché ci credevo fortemente. Come in tutti gli aspetti della vita, anche nel matrimonio si può fallire, l'importante è rialzarsi».

