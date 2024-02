Serena Grandi si confessa: «C'è un uomo nella mia vita. Mi hanno fatto soffrire». Il rapporto con lo specchio

di Cristina Siciliano

Sabato 24 febbraio 2024 a Verissimo tantissimi vip ospiti della conduttrice, Silvia Toffanin. In primo piano, l'intervista ritratto a Serena Grandi: figura iconica del cinema italiano. La celebre attrice ha condiviso con il pubblico e con la conduttrice aspetti intimi della sua vita, regalando un’occasione unica di approfondire la sua storia personale e professionale.

Gli amori di Serena Grandi

«Io adesso vivo in campagna da sola – ha spiegato Grandi a Toffanin –. C'è un uomo nella mia vita che ama andare in barca. Quindi adesso sto proprio bene. Vivo in un piccolo palazzo e la gente ride e mi sorride. Sono molto tranquilla oggi. Ho amato molti uomini però mi hanno fatto soffrire molto. Io me ne sono andata da Beppe Ercole (ex marito della diva, ndr.) e questo è l'unico rimorso perché l'ho fatto soffrire.

Le debolezze e i buoni propositi dell'attrice

«Mi sono fatta un tatuaggio "la gioia di vivere" perché lo sento – ha continuato Grandi –. Scrivere mi aiuta tantissimo. Io sono una donna libera e vera. La solitudine alcune volte mi fa paura, lo ammetto però cerco di non pensarci. Dopo mio marito non ho avuto un'altra relazione importante».

«Che rapporto ho con lo specchio? Non mi piacevo neanche quando pesavo sessanta chili. Adesso mi specchio di più lo ammetto. Che poi è bello essere belle dentro. Non ci sono più pianti. Mi auguro di ricominciare a viaggiare in compagnia delle mie amiche».

