Verissimo, Mirko Brunetti in lacrime dopo il Grande Fratello: «Perla Vatiero? All'inizio ero molto rigido perché avevo paura»

di Cristina Siciliano

Ormai è difficile immaginare Verissimo senza Silvia Toffanin: tranquilla, empatica, in grado di entrare in relazione con i propri ospiti gestendo anche temi e situazioni complicate. Presente nel salotto Mediaset oggi, sabato 24 febbraio, Mirko Brunetti, direttamente dal Grande Fratello. L'ex gieffino ha scelto di raccontare alla conduttrice la sua (lunga e intrigante) storia d'amore con Perla Vatiero ed alcuni aspetti intimi della sua vita.

Le parole di Mirko Brunetti

«Mi sento libero e più tranquillo - ha sottolineato Mirko Brunetti a Silvia Toffanin -. Questi giorni nella casa del Grande Fratello mi hanno fatto bene, ho trovato delle risposte. Mi sono preso il mio tempo ed ora sono più tranquillo. Io mi sono staccato sia da Greta che da Perla per capire proprio di chi avessi bisogno nella mia vita. La nostra relazione era diventata tossica purtroppo e quello ci ha portato al distacco. Per Perla ho avuto sempre un legame profondo anche quando ci siamo lasciati. Quando lei è entrata nella casa io sono andata un po' in tilt. Ho visto una Perla diversa e lì sono andato in confusione.

L'ex gieffino ha aggiunto: «Ci siamo dati troppo e la nostra storia è davvero intensa».

«Mi fa male vedere le scene di Temptation tra me e Perla - ha spiegato Mirko -. Non ci siamo capiti e questa cosa è brutta. Però se è servito meglio così: dagli errori si impara. Marco nel Grande Fratello mi ha aiutato perché mi ha fatto capire cosa vuole il mio cuore. Io ero molto rigido all'inizio con Perla perché io avevo paura che si fosse veramente distaccata da me. A me non interessa delle persone che giudicano perché il nostro amore è davvero forte».

«Con Greta abbiamo sbagliato forma»

«Con Greta è stato un riconoscersi nelle proprie vite e ci siamo voluti tanto bene - ha sottolineato Mirko Brunetti -. Io e Greta abbiamo sbagliato la forma. Ci dovevamo aiutare ma non come fidanzati. Io in quel momento con lei ho provato dei sentimenti forti ma era una situazione leggera. Tra di noi era vivere qualcosa di nuovo. Io ringrazio Greta perché ci siamo aiutati tanto. Lei anche non era pronta ad una nuova relazione ma lei è veramente una bravissima ragazza».

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA