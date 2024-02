Chiara Ferragni, il dopo Fedez al luna park: l'indizio che non sfugge ai fan. «Sono mano nella mano»

di Alessia Di Fiore

Chiara Ferragni e Fedez, il post separazione come procede? Dopo l'intervista uscita questa mattina sul Corriere della Sera, Chiara Ferragni ha deciso di dedicarsi a se stessa e alla sua famiglia e ha trascorso la mattinata al luna park di parco Sempione con i figli, nel cuore di Milano.

Tra giostrine e teneri momenti familiari postati da Chiara Ferragni nelle sue stories di Instagram, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare un piccolo indizio, segno di una nuova storia d'amore.

Chiara Ferragni, la tenera foto di Leone mano nella mano

No, non si tratta ovviamente della Ferragni, ma del piccolo Leone, che è stato fotografato dalla mamma mentre passeggiava mano nella mano con un'amichetta. Un dettaglio che molti fan dell'influencer hanno notato. Un tenero scatto che rappresenta la sensibilità di Leo e la voglia di spensieratezza in un momento così difficile.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 16:12

