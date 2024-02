Fedez alla sfilata di Versace: nessuna parola, sigaretta elettronica e messaggi al telefonino

Fedez alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week: nessuna parola, sigaretta elettronica e messaggi al telefonino.

Ha scelto la sfilata dell'amica Donatella Versace, Fedez, per fare la sua prima uscita pubblica dopo che la rottura con la moglie Chiara Ferragni è diventata di dominio pubblico. Il rapper, a differenza dell'imprenditrice digitale, che ha disertato qualsiasi evento della Milano fashion week, è arrivato allo show di Versace senza rilasciare però dichiarazioni ai cronisti: «non voglio parlare, non ho voglia», ha detto prima di sedersi in prima fila, poco distante dall'attrice premio Oscar Anne Hathaway e da Marco Mengoni. Il cantante ha quindi applaudito entusiasta la collezione della stilista e amica, con la quale qualche giorno fa ha trascorso un pomeriggio in compagnia, assistendola nei preparativi allo show e assieme alla cagnolina Paloma, aveva poi cenato a casa della creativa. Il cantante, intercettato dalle telecamere di 'Pomeriggio Cinquè, aveva confermato qualche ora fa la sua presenza allo show, spiegando che la Donatella Versace gli è 'molto vicina in questo momentò.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Febbraio 2024, 21:22

