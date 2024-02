Chiara Ferragni rompe il silenzio: «La priorità è proteggere figli e famiglia. Fedez? In tanti weekend non c'è stato»

«Per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari. La priorità è proteggere la famiglia e i figli». Risponde così Chiara Ferragni alle domande sull'assenza del marito Fedez nelle ultime, difficili settimane in cui l'assenza del rapper dalla vita dell'imprenditrice era evidente anche prima che si parlasse apertamente di separazione in seguito alle indiscrezioni trapelate da più parti.

Il colloqui con Il Corriere della Sera risale a martedì scorso, 20 febbraio, quando la notizia della presunta separazione tra i due non era ancora trapelata.