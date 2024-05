Fedez indagato per il pestaggio di Cristiano Iovino, la foto e le valigie: come ha reagito Chiara Ferragni

di Dajana Mrruku

Ancora guai per Fedez. La rissa avvenuta a Milano nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024 alle 3:30 sembra essere un caso ben più intricato e complicato di come sembrasse all'inizio. Cristiano Iovino, meglio conosciuto per essere stato il personal trainer e presunto flirt di Ilary Blasi, non ha ancora sporto denuncia verso i suoi aggressori e secondo quanto dice Fedez: «Non c'è reato! Dopo due giorni è andato a ballare a Ibiza». Ma il rapper è stato indagato per l'aggressione al personal trainer, visto che era l'unica persona riconoscibile dalle telecamere.

Che cosa è successo realmente quella notte? Come sta vivendo Fedez questo momento difficile? Negli ultimi anni il rapper aveva contato sempre sul supporto della sua (ormai quasi ex) moglie Chiara Ferragni, ma questa volta sarà diverso.

La reazione di Chiara Ferragni

Non si parla di altri se non di Fedez, i guai giudiziari di Chiara Ferragni sembrerebbero essere passati in secondo piano, nonostante l'uscita del libro di Selvaggia Lucarelli sul caso Balocco, "Il Vaso di Pandoro", che ripercorre l'ascesa e la discesa dell'imprenditrice digitale.

Ma come avrà reagito Chiara Ferragni all'indagine nei confronti del marito Fedez? Come sempre le vite dei due ex coniugi, da quando si sono separati, sembrano nono incontrarsi più e il nome, l'uno dell'altro, viene attentamente evitato in ogni modo, tabula rasa di quelli che sono stati gli ultimi 5 anni, ma forse stavolta non basta evitare l'argomento

Chiara Ferragni, infatti, è concentrata sul suo lavoro e sui suoi impegni lavorativi quindi parte per un viaggio di lavoro, con la sua amata valigia di Louis Vuitton personalizzata con le sue iniziali e lascia qui in Italia Fedez a gestire da solo i suoi problemi.

