Anna Pettinelli a Verissimo, la gaffe in diretta: ecco cosa ha detto la speaker radiofonica

Anna Pettinelli è stata la prima ospite dell'appuntamento domenicale di Verissimo. La speaker è stata ospitata in occasione del suo 67esimo compleanno e la speaker radiofonica ha ricevuto varie sorprese: il video commovente della figlia Carolina e il filmato d'auguri degli amici Stefania Orlando, Sergio Friscia e Veronica Peparini. Mentre, Anna Pettinelli si raccontava, ha commesso un errore grammaticale grossolano.





L'intervista di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha cominciato la sua intervista a Verissimo parlando di come sta vivendo il giorno del suo compleanno: «Sì, sono una donna serena, risolta, ho una figlia che sta bene, sono in salute e ho realizzato tantissimi sogni. Non mi piace molto festeggiare il mio compleanno perché mi sento troppo al centro dell’attenzione. Non è un fatto che io non voglia dire la mia età perché per me non c’è nessun problema ma tutti cominciano a fare battutine del tipo: «Dimostri meno anni» o «Stai benissimo», a me non piace molto».

Poi, Carolina, la figlia di Anna le ha inviato un videomessaggio d'auguri e quando è finito, la speaker, commossa, ha detto: «Il video di mia figlia è stato un colpo basso proprio. Mi fa piacere che Carolina dica che tante cose che sa, le ha imparate da me e grazie a me. Mi dispiace che abbia dovuto soffrire le convivenze che ho vissuto con vari uomini e per varie relazioni. Forse avrei dovuto capire che non andavano molto bene e che non erano giuste per Carolina. Lei è la persona più importante di tutte per me. Ora, andrà a vivere da sola e, finalmente, l’ho accettato. Stiamo collaborando per arredare e sistemare tutto».

Parlando di Carolina, Anna ha detto: «I suoi primi passi e il mio compleanno "concidettero"... ehm scusa, coincisero, magari se evitiamo di sbagliare i verbi andiamo meglio».

Il nuovo amore di Anna

Infine, Anna Pettinelli ha parlato per la prima volta del suo compagno che le ha dedicato delle dolci parole: «Beppe, ormai è un anno che è nella mia vita.

