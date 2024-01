Amici, Marisol in lacrime racconta il suo periodo più buio: «Non mangiavo e non uscivo di casa»

di Dajana Mrruku

Il talent show Amici non è solo una scuola per ragazzi e ragazze che hanno una passione, un talento da far sbocciare, ma anche una scuola di vita, in cui gli allievi affrontano alcune loro paure e si "spogliano" delle loro insicurezze. Nella puntata del day time andato in onda oggi, 17 gennaio, gli studenti si sono messi alla prova, raccontando qualcosa di loro, scrivendo un tema dal titono "Chi sono io?" . Una domanda che sembra aver messo in crisi la ballerina preferita della maestra Alessandra Celentano, Marisol.

Il racconto di Marisol

«Il mio nome è Marisol, ho vissuto un'infanzia molto felice, non mi è mai mancato l'amore della mia famiglia- ha iniziato così la sua lettera la ballerina della maestra Celentano -, ma mi sono sentita sempre qualcosa fuoriposto, come se uscissi dalla scena che stavo vivendo in quel momento e mi vedessi come se non c'entrassi nulla con il contesto. Questo mi accadeva spesso a scuola e nella quotidianità familiare, senza nessun motivo apparente. L'unico posto in cui mi sentivo bene era a danza».

«Nel 2022 tutto è sfuggito di mano.

Il racconto di Marisol, letto da Maria De Filippi, ha commosso i ragazzi in ascolto e anche la piccola ballerina, che è scoppiata a piangere, sostenuta, però, dall'affetto dei suoi compagno di avventura che l'hanno fatta sentire al sicuro durante un momento così fragile e importante per lei.

