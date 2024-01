Sangiovanni sulla rottura con Giulia Stabile: «La canzone di Sanremo racconta il mio ultimo addio alla persona che ho amato»

di Dajana Mrruku

Sangiovanni e Giulia Stabile sono stati una delle coppie più amate di Amici. Lui cantante, lei ballerina, arrivati insieme alla finalissima del talent show di Maria De Filippi, che ha visto trionfare la giovane Giulia, i due hanno continuato a vivere la loro storia d'amore a telecamere spente. Dopo due anni di puro amore, però, qualcosa è andato storto e i due si sono separati. Le voci su un presunto tradimento da parte del cantante si sono fatte sempre più insistenti, ma nessuno dei due ha confermato o smentito.

Sangiovanni ritornerà alla ribalta dopo un periodo fermo e lo farà sul palco dell'Ariston, a Sanremo, con un brano che potrebbe essere una lettera d'addio alla sua Giulia.

La canzone per Sanremo

Sangiovanni ha raccontato in una recente intervista al Messaggero come è nata "Finiscimi", il brano in gara a Sanremo che, secondo alcuni sarebbe una lettera d'addio struggente a Giulia Stabile.

«Avevo bisogno di liberarmi di alcuni sassolini che non mi facevano andare avanti. È una ballata. Non l’ho scritta per Sanremo, ma riascoltandola ho capito che su quel palco poteva assumere un significato ancora più profondo», ha rivelato Sangiovanni. «Racconta del mio ultimo addio alla persona che ho amato ma è anche un invito alla mia generazione a cambiare e a crescere. È una canzone più dolce che triste», ha raccontato il cantante in un'altra intervista, stavolta al Fatto.

Sangio non nomina mai la sua storica fidanzata Giulia Stabile, ma dovrebbe essere lei l'ultima persona che ha amato. E questo è per i fan l'indizio di cui hanno bisogno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Gennaio 2024, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA