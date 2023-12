Giulia Stabile, nel cuore dell'ex di Amici c'è un nuovo cantante? Il dettaglio che fa sognare i fan

di Alessia Di Fiore

Giulia Stabile, ex vincitrice della categoria ballo di Amici nel 2020, è entrata nel cuore del pubblico non solo grazie al suo talento nella danza, ma anche per la sua lunga relazione con il cantante italiano Sangiovanni.

I due, a malincuore, si sono lasciati ormai da tempo, ma alcune fonti hanno riportato che nel cuore di Giulia un posticino sia occupato da un nuovo cantante: si tratterebbe di Lazza, rapper che ha anche partecipato alla scorsa edizione di Sanremo conquistandosi il secondo posto.

Cosa c'è dunque tra il cantante e la ballerina?

Amore, sì...ma solo per la danza. Giulia si è infatti esibita durante uno dei suoi concerti, pubblicando in seguito un post su Instagram taggando il performer, che ha risposto complimentandosi con la ballerina.

Non è mancato il consenso del pubblico che alla visione di Giulia sul palco del rapper, ha dato in escandescenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Dicembre 2023, 18:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA