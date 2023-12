Sangiovanni dopo un anno rompe il silenzio: «Ho dovuto riprendere la mia vita in mano senza sapere più dove fossi»

di Cristina Siciliano

Sangiovanni ha finalmente rotto il silenzio dopo un anno in cui era praticamente sparito dalle scene. «Questo è stato un anno silenzioso e faticoso - ha scritto Sangiovanni in uno dei suoi ultimi post Instagram -. Ho dovuto riprendere la mia vita in mano senza sapere più dove fosse e dove fossi. Non avevo più nulla da dire e così non ho detto niente e purtroppo l’hype non centra ma la bellezza di essere umani è anche questo. A volte non ce la fai e basta. Sono stato distante lo so, ho cancellato la mia emozione e le mie parole da qualsiasi social perché non era il contesto giusto per metterle a fuoco». A tale proposito, nelle ultime ore, il cantante ha rivelato doc'è stato in quest'ultimo anno di silenzio. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio

Le parole di Sangiovanni

«Mi sono preso del tempo per visitare posti che non avevo mai visto - ha spiegato Sangiovanni in un'intervista a Vanity Fair -.

Il cantante ha aggiunto: «Fermarmi non è stato strano perché ne avevo bisogno. Da Amici in poi sono stato sovraesposto e ho sentito il bisogno di andare altrove, in posti dove non ti conosce nessuno, dove sei libero di essere quello che vuoi, senza dover dare una spiegazione».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Dicembre 2023, 16:24

