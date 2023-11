Giulia De Lellis al concerto di Mr Rain con la nipotina: «Aveva paura che prendesse fuoco». Dopo l’abbraccio con Sangiovanni

di Cristina Siciliano

Le platee, le gallerie, le piazze, gli splati, sono il luogo più sensato per i bambini per una prima o nuova connessione con una delle emozioni più vere: la musica dal vivo. E Giulia De Lellis lo sa bene poiché nelle ultime ore è riuscita a far vivere l'emozione del primo concerto di Mr Rain alle sue nipotine Matilde e Penelope. L'influencer ha ripreso il concerto di Mr Rain al Forum di Assago con il suo cellulare mostrando ai suoi fan l'emozione delle sue nipotine. «Penni scioccata aveva paura prendesse fuoco se non lo spegneva - ha spiegato Giulia De Lellis -. I concerti per i bimbi sono magici».

Da "La fine del mondo" a "Un milione di notti" fino a "Supereroi", canzone con cui Mr Rain ha emozionato e fatto cantare i suoi fan. Una serata ricca di sorprese anche per la presenza sul palco, di alcuni ospiti che hanno duettato con Mr Rain, come Alfa, Birdy, Clara, Sangiovanni e Fasma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 14:52

