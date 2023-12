Chanel Totti e Cristian Babalus all'aeroporto: il saluto prima di volare per le vacanze di Natale

di Marta Goggi

Chanel Totti e Cristian Babalus stanno insieme da meno di un anno e hanno sempre ricevuto diverse critiche sui social per il loro stile vita, definito da molti 'esagerato' per la loro età. I due vestono con marchi famosi e fanno diversi viaggi di lusso insieme, uno degli ultimi a Tenerife qualche tempo fa.

In viaggio

Chanel Totti e Cristian Babalus sono ora in partenza per le vacanze di Natale. Il ragazzo ha postato una foto con la figlia della Blasi dall'aereoporto di Fiumicino. Sono in molti a chiedersi quale sarà la meta scelta questa volta dalla coppia. Avranno forse deciso di passare le vacanze al caldo? E sopratutto i ragazzi torneranno a casa per i festeggiamenti di Natale?

