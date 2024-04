Amici, ex giudice punzecchia Giuseppe Giofrè: «Più bello che mai, ma...». Poi l'affondo finale

di Dajana Mrruku

La nuova edizione di Amici è arrivata alla terza puntata, il temibile appuntamento in cui, da qualche anno a questa parte, alcuni dei ragazzi più talentuosi vengono eliminati. Quest'anno è stato il turno di Lucia che, nonostante fosse amata dal pubblico a casa, secondo i giudici non era abbastanza, rispetto a Sofia, più pronta e preparata per affrontare le prossime sfide. Nel frattempo, alle pagine di DiPiù Tv, un ex giudice del programma ha espresso le sue perplessità su alcuni aspetti dei nuovi giudici, Giuseppe Giofrè in particolare, e non solo. Ma di chi si tratta?

Le parole di Platinette

«Ci sta che la giuria, riconfermata, riproponga stereotipi che paiono graditi ai più, con un danzatore, Giuseppe, più bello che mai ma con pochi “argomenti” di conversazione; e ci sta Michele Bravi, che presenta anche un brano nuovo, una nenia con Carla Bruni che sfida il sonno e la veglia; ci sta Cristiano Malgioglio, che senza occhiali, senza abiti particolari ma tirato a lucido sembra anche più giovane. Soprattutto ci sta che Maria De Filippi sia un’entità superiore alla quale conviene dare retta. C’è un’unica pecca, a mio giudizio, ma mi rendo conto che sia necessaria per raggiungere questa alchimia, è l’assenza della diretta. Più pepe e anche più sale non guasterebbero, ma è meglio controllare tutto, prima di darlo in pasto ai commensali», ha rivelato Platinette, ex giudice per ben 7 edizioni, affondando il colpo su Giuseppe Giofrè e sulla mancata diretta. .

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA