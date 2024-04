Amici, incidente per Gaia durante la puntata. Furia dei fan: «Lo studio cade a pezzi»

di Dajana Mrruku

La nuova puntata di Amici non è ancora andata in onda, ma le polemiche sono già in arrivo dopo alcune anticipazioni che non sono proprio piaciute ai fan del programma, partendo dal ballottaggio finale di cui non si conosce ancora il risvolto. Durante la registrazione della quarta puntata del serale, la ballerina Gaia è stata protagonista di un incidente in studio che ha preoccupato molto gli spettatori. Il problema si è risolto in poco tempo, ma la questione ha aperto una discussione molto importante: la sicurezza nello studio di Amici.

🔴 Entra una scheggia nel piede di Gaia, poi rimossa, quindi ora tutto ok 🔴#AMICI23 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) April 4, 2024

L'incidente di Gaia

La scorsa puntata, durante la registrazione del terzo appuntamento del serale, una mattonella dello studio è caduta, creando un momento di panico risolto poco dopo.

In questa quarta puntata, in onda domani sera, sabato 6 aprile, un altro piccolo incidente toccherà a Gaia, come rivelato dalle talpe presenti. La ballerina, infatti, durante il ballottaggio si è dovuta fermare a causa di una scheggia che le è entrata nel piede. La ragazza è stata soccorsa tempestivamente e riportata in studio poco dopo. Nulla di preoccupante, ma la situazione all'interno dello studio ha iniziato a insospettire i fan che da casa hanno commentato la situazione: «L'altra volta la mattonella, questa voltala scheggia. Il palco non è più sicuro!», mentre altri sostengono che stia cadendo a pezzi e che bisogna preservare la sicurezza dei ragazzi.

