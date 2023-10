Amici, scatta il primo bacio tra due cantanti della scuola: «Mi piaci davvero»

di Redazione Web

Una nuova coppia è nata nella scuola di Amici. Si tratta di Matthew e Mew tant'è che durante l'ultimo daytime mandato in onda, è anche scattato il primo bacio. «Mi piaci davvero tanto, non mi era mai successo», sussurra Matthew a Mew. D'altronde, era già da qualche giorno che si parlava dell'intesa tra i due cantanti. Ma procediamo con ordine e andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Matthew e Mew

Mew ha chiesto a Metthew se ci fosse qualcosa che doveva comunicarle ed è iniziato così un gioco di parole tra i due. «Tu a ame piaci, la domanda è: tu cosa vuoi?», ha chiesto Mew a Matthew.

Come proseguirà la loro storia d'amore?

Non ci resta che aspettare ulteriori aggiornamenti in merito per scoprirlo.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Ottobre 2023, 16:28

