Alessio Cavaliere, da ex allievo a professionista: «Per lui nessuna borsa di studio». L'annuncio del papà

Numerosi sono stati gli artisti che hanno calcato il palco del serale di Amici e, nonostante non abbiano vinto, hanno ricevuto molte opportunità al di fuori della scuola, tra borse di studio all'estero e proposte di lavoro. Sono stati molti, poi, anche i ballerini che una volta partecipato come allievi, sono tornati nella scuola in veste di professionisti, come Giulia Stabile. Anche quest'anno ci saranno grandi ritorni e ad annunciarlo è stato proprio il papà di un ex allievo.

L'annuncio del papà

Alessio Cavaliere sta per tornare nella scuola di Amici nelle vesti di professionista.

Il talentuoso ballerino non aveva ricevuto nessuna borsa di studio durante la sua partecipazione ad Amici e i fan si erano molto arrabbiati perché, a loro detta, avrebbe meritato la finale. Quest'anno, però, Cavaliere tornerà da professionista e i suoi follower non vedono l'ora di vederlo esibire.

