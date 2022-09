Amici 22, Ramon conquista la Celentano: «Voglio farle un regalo» e il web impazzisce

Ramon è già stato eletto a "idolo del web". Fioccano meme per il ballerino di Amici 22 che si è distinto già, a pochi giorni dall'inizio del talent, per la sua bravura, ma soprattutto per la simpatia. Già nel corso della seconda puntata, Ramon è riuscito a strappare sorrisi e risate in studio. L'oggetto della risata? La sua reazione a un provvedimento della maestra Alessandra Celentano, non nascondendo però il suo pensiero. Così tornato in casetta non solo ha indossato il suo bel pigiamino blu ma ha deciso di scrivere una lettera alla Celentano.

RAMON MIO PROTETTO

Che icona questo ragazzo

Il ballerino ha deciso di fare anche un regalo alla sua insegnante. Ma non un semplice regalo, bensì qualcosa di molto particolare. Lo ha inserito in una scatola rossa a forma di cuore e ha chiesto un incontro con la Celentano. Si è presentato in un pigiama di seta lungo e anche con una bella vestaglia. «Le piaccio?» ha chiesto appena è entrato in palestra. E, poi, ha letto la lettera scritta per la maestra Celentano: «In primis volevo chiederle scusa se i miei atteggiamenti nella casetta le sono risultati poco consoni. In secondo luogo, le volevo dire che sì, è vero che sono un ballerino classico e devo avere sempre un certo atteggiamento nella vita quotidiana, ma io mi ritengo diverso da tutti».

“Si sono un ballerino classico ma sono anche un ragazzo un po’ pirla”

Ramon ha spiegato di non volersi omologare ai ballerini di danza classica che si sentono sul piedistallo. Lui vuole essere un ragazzo come tutti: «Sono un ragazzo normale come tutti e che quando deve dimostrare eleganza o l’essere puro classico lo fa danzando». Il ballerino di Amici 22 è certo che alcuni atteggiamenti possono essere migliorati, ma lui non pensa alle telecamere. Anche perché se lo facesse allora sarebbe contro produttivo per il talent. E, infine, Ramon ha dato il regalo alla Celentano: «Le voglio fare un regalo, con la premessa che io sono Ramon, un ragazzo classico ma anche un po’ pir*a» ha detto strappando una risata all’insegnante. Alessandra Celentano si è divertita e sembra aver apprezzato la lettera. Ha precisato che non ha alcune intenzione di snaturare Ramon, anzi è contenta che lui venga fuori per ciò che è. Ha chiesto solo un po’ più di attenzione su alcune cose perché deve tenere a mente che è visto da casa. Il contenuto del pacco regalo ha fatto il giro del web: Ramon ha regalato un pantaloncino leopardato alla Celentano, precisando che era il suo pantaloncino preferito.

«Sai che ti dico? - ha subito affermato la Celentano - Che me lo metto io a casa, se mi entra. Ma è un amore». Le è talmente piaciuto che ha annullato la sospensione.

Impazzao i meme sul web dopo la scena epica di Ramon che ha conquistato la Celentano come nessuno mai prima. Lo scettro di "idolo" per questa edizione ormai è suo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Settembre 2022, 20:15

