Domenica In, Mara Venier a Paola Barale: «Sei sempre single?». Ecco la risposta

Le battute di zia Mara non deludono mai. Seconda puntata di Domenica In scoppiettante: la partenza è proprio dalla presentazione del nuovo cast di Ballando con le stelle. Tra i nuovi ballerini dell'edizione 2022, c'è Paola Barale, un grande ritorno in tv dopo anni di assenza. Dopo la clip che mostra le prove di Paola in sala da ballo, Mara ha visto una certa intesa tra Poala e il professionista, tanto che la batuttina non è mancata: «Devi approfondire, sei ancora single vero?».

Leggi anche > Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, il momento intimo beccato durante il concerto di papà Eros

Una battuta alla quale Paola Barale non è rimasta indifferente e ha subito commentato: «Parliamo di Ballando...» deviando l'argomento e lasciando un alone di mistero. Il pubblico è partito con un applauso e una risata, ma il mistero aleggia: la showgirl è single o impegnata?

E' ormai una delle storie più note delle cronache rosa, quella tormentata fra Paola e l'attore Raz Degan che per anni ha appassionato tutti. Fino alla partecipazione all'Isola dei famosi da parte di Raz e poi, il nulla. La storia è naufragata senza una spiegazione ufficiale se non batuttine o riferimenti vaghi da parte di Barale.

E, ora, che Paola torna in tv si riaccende la curiosità e, soprattutto, in molti si chiedono se col ballerino che la segue a Ballano potrà esserci qualcosa: "Ai posteri l'ardua sentenza".

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Settembre 2022, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA