Amici 2022, Wax è figlio d'arte: il fratello è un cantante, la mamma una famosa artista. Ma è giallo sul nome

Carattere ribelle e personalità spiccata Wax è, nel bene e nel male, uno dei protagonisti di questa edizione di Amici 22. Vero nome Matteo Lucido, cantante della squadra di Arisa e Raimondo Todaro, non ha mai parlato tanto della sua famiglia.

Il fratello di Wax

Nato a Milano nel 2002, Wax, si è subito distinto nella classe di Amici 22 e non sempre per le sue performace. Ma il cantante non è l'unico artista in famiglia.

Il fratello di Wax, più piccolo di due anni, si chiama Pietro Lucido ed ha anche lui un nome d'arte: Bacio, che chi segue il mondo di TikTok conosce benissimo. E proprio qualche giorno fa Bacio è uscito con il suo primo singolo "Distante".

Chi è la mamma?

Anche la mamma di Wax è molto nota, ma sul suo nome è giallo. Non si sa nulla se non che si tratti di una pittrice piùttosto nota e quotata nell'ambiente dell'arte.

