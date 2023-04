Il sesto serale di Amici 22 di sabato 22 aprile è iniziato, come sempre, all'insegna della polemica. Padrona indiscussa Alessandra Celentano. La maestra ha criticato duramente Maddalena Svevi dopo l'esibizione di ballo.

Amici 22, Alessandra Celentano contro Maddalena «Bisogna avere uno stile», Malgioglio concorda (Credits Uff. st. Red Communication)

L'attacco della Celentano

La seconda manche di Amici 22 si è aperta con una sfida tra Wax e Maddalena. Il cantante del Team Arisa - Todaro ha cantato Prisencolinensinainciusol di Celentano, la ballerina della squadra Cuccarini - Lo, invece ha ballato sulle note del Sirtaki.

Nemmeno a dirlo, a cristicare l'esibizione, pur non essendo la diretta interessata è Alessandra Celentano: «Povero Sirtaki - commenta la maestra – sembrava una taranta. Bisogna avere uno stile, invece di andare in Grecia è andata in Puglia».

Interviene in difesa Emanuel Lo, ma a supportare la Celentano, questa volta c'è Cristiano Malgioglio: «Tu l' hai presentata come Cyd Charisse e invece hai portato lei che ha ballato la taranta. Questo è un brano straordinario tratto dal film Zorba il greco, i professionisti sono stati meravigliosi, lei è bella da vedere ma non mi ha dato nulla. Wax invece mi è piaciuto di più».

Per Gioffrè Maddalena è stata molto brava, ma a vincere la prova è Wax grazie anche al voto di Michele Bravi.

