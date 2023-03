Vincita di 2 milioni con un Gratta e vinci da 10 euro: il tabaccaio lo scopre controllando le statistiche

di Redazione Web

La dea bendata bacia Casella d'Asolo, in provincia di Treviso. Un fortunato giocatore ha acquistato un «gratta e vinci» da 10 euro e ne ha vinti ben 2 milioni. È una delle vincite più grande della provincia degli ultimi anni, ma il neo milionario è sconosciuto.

Leggi anche > Vince 2 milioni con un gratta e vinci da 10 euro, mistero sul vincitore: «Un operaio della zona», «No, è una donna sui 50 anni»

Il tagliando vincente

L'anonimo giocatore ha grattato un «Miliardario Mega» al bar tabaccheria «Caffè Lotto» di via dei Tartari a Casella d'Asolo. Una vincita che risale allo scorso 25 gennaio ma la famiglia Bonora, composta da Denis, Christian, Simona, Luciana e Dino e che da 21 anni gestisce questa attività, ha scoperto solo recentemente la super-vincita consultando le statistiche on line.

Il mistero del vincitore

La scorsa settimana i Monopoli di Stato hanno provveduto alla certificazione. L'ipotesi più plausibile, almeno secondo quanto raccontano i proprietari, è che il vincitore possa essere un automobilista di passaggio.

Per ora il fortunato vincitore non si è ancora fatto vivo con la famiglia Bonora, ma è noto che questi abbia già, attraverso un istituto di credito, provveduto ad avviare l'iter per la riscossione dei 2 milioni.

Una somma che cambia la vita e che la famiglia Bonora spera possa essere andata a qualcuno che ne ha bisogno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 13:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA