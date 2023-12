Zelensky, la moglie Olena non vuole che si ricandidi: «Prendiamoci una vacanza con i nostri figli»

di Tommaso Cometti

La guerra in Ucraina continua, e non si scorge ancora un segno che indichi l'approssimarsi della fine del conflitto. Intanto la first lady ucraina Olena Zelenska non vuole che suo marito, il presidente Volodymyr Zelensky, si ricandidi. Ad affermarlo secondo quanto riferisce 'Ukrainska Pravda', è la stessa moglie del presidente in un podcast dell'Economist.

Le parole della first lady

«Non voglio che sia presidente per il prossimo mandato o per i prossimi due mandati», ha sottolineato la moglie di Zelensky che pensa che il marito debba trovare qualcosa di nuovo nella sua vita. I giornalisti dell'Economist, poi, hanno chiesto a Zelenska come vede il futuro dopo la guerra per se stessa e la sua famiglia. «La nostra famiglia sarà di nuovo insieme. Vivremo insieme, con mio marito e i miei figli. Sempre. Prendiamoci una vacanza e andiamo da qualche parte, non so nemmeno dove, ma stiamo insieme, tutti e quattro. E questa vacanza sarà lunga, un mese intero. Dopodiché penseremo a cosa fare dopo, io e lui», ha spiegato la moglie del presidente ucraino.

